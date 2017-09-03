سعودية مخمورة تفقد إتزانها وتشتبك مع ركاب مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

سعودية مخمورة تفقد إتزانها وتشتبك مع ركاب مطار القاهرة
اشتبكت راكبة سعودية مخمورة، مع الركاب في صالة الترانزيت بمطار القاهرة، قبل سفرها إلى المملكة، وتم إلغاء سفرها وإنزال حقائبها من الطائرة التى إستأنفت رحلتها بدونها بعد تأخير حوالى ساعة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء صعود ركاب رحلة طيران فلاى ناس رقم 266 والمتجهة إلى الرياض فوجىء الركاب بسعودية،- 39 عاما- تتشاجر معهم، وكانت تعاني من حالة عدم إتزان.
وبإستدعاء طبيب الحجر الصحى والكشف على الراكبة تبين أنها فى حالة سكر وتفوح من فمها رائحة الكحول ولاتستطيع السيطرة على نفسها، وأوصى بعدم سفرها لأنها تمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة، وتم إنزال حقائب الراكبة من الطائرة وإلغاء سفرها وإستأنفت الطائرة رحلتها بدونها متأخرة عن موعدها حوالى ساعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33372 ] نشر منذ 26 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, استغفر الله العظيم ,,
ررر[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 6 دقائق
هذا واكيد ان المصريين مسوين فيها فاحشة الزنا .الله لايبلانا ولا يبلا اولادنا وبناتنا يارب .
Zezu[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 2 دقيقتين
جوها مشاكل..ولا حسيب ولا رقيب.