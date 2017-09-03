سعودية مخمورة تفقد إتزانها وتشتبك مع ركاب مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

اشتبكت راكبة سعودية مخمورة، مع الركاب في صالة الترانزيت بمطار القاهرة، قبل سفرها إلى المملكة، وتم إلغاء سفرها وإنزال حقائبها من الطائرة التى إستأنفت رحلتها بدونها بعد تأخير حوالى ساعة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء صعود ركاب رحلة طيران فلاى ناس رقم 266 والمتجهة إلى الرياض فوجىء الركاب بسعودية،- 39 عاما- تتشاجر معهم، وكانت تعاني من حالة عدم إتزان.

وبإستدعاء طبيب الحجر الصحى والكشف على الراكبة تبين أنها فى حالة سكر وتفوح من فمها رائحة الكحول ولاتستطيع السيطرة على نفسها، وأوصى بعدم سفرها لأنها تمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة، وتم إنزال حقائب الراكبة من الطائرة وإلغاء سفرها وإستأنفت الطائرة رحلتها بدونها متأخرة عن موعدها حوالى ساعة.