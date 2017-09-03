عدول المريسل عن اعتزال الإعلام يشعل " توتير " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

عدل الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، عن قرار اعتزال العمل الإعلامي الرياضي، الذي اتخذه قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال المريسل الذي يعمل مديرًا لمكتب صحيفة “ الرياضي ” في العاصمة الرياض، إن الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود توسط لعودته إلى العمل الإعلامي الرياضي والتراجع عن قرار الاستقالة.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في موقع “ تويتر ” : “ أخي و حبيبي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد، والدتي اشترطت عليّ شروطًا معينة وأكدت لها بأنها أوامر ”.

وكان المريسل الذي يثير الجدل على الدوام بين عشاق كرة القدم بتصريحاته وتدويناته على مواقع التواصل، قد أعلن في منتصف مايو الماضي قرار اعتزال العمل الإعلامي بشكل نهائي في نهاية الموسم الرياضي، مبرراً قراره بأنه تلبيةً لرغبة والدته.

ووجد قرار المريسل الجديد صداه الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد الساحة الرئيسية لعشاق كرة القدم الكثر في المملكة، حيث جذب الحديث عن عودة المريسل للإعلام الرياضي عدداً كبيراً من المدونين.

فعلى موقع “ تويتر ” جذب الوسم “ #عدولالمريسلعناعتزالالاعلام ” عدداً كبيراً من المغردين الذين انقسموا بين مرحب بالمريسل وبين غاضب من عودته تبعاً للانتماءات الرياضية لجماهير الكرة، حيث ينحاز حتى الإعلامي المريسل لبعض الأندية ضد أخرى.