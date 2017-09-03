الكشافة يرشدون 51 ألف حاجا تائها في أول أيام التشريق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أرشد الكشافة المتطوعون في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية في أول أيام التشريق 51118 حجاجاً تائهاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 4695 إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 46423 بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2623 طلعة .

وأشار قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجمعية جندت لمهمة الإرشاد فقط ما يقارب 1200 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني .

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه احد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله ، وتسخر الجمعية الأجهزة الالكترونية في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الذكية .