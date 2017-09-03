سهير رمزي تخلع الحجاب بعد 24 عاماً من إرتدائه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة سهير رمزي ، غضب جمهورها ومحبيها، عقب مفاجأتهم بخلعها للحجاب بعد ارتدائه بـ24 عاما، وظهرت ” سهير ” بشعرها في إحدى الصور التي نشرتها الفنانة نادية الجندي من الساحل الشمالي.

الصورة التي نشرتها الفنانة نادية الجندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” ، ظهرت فيها الفنانة سهير رمزي دون حجاب مكتفية بوضع ” قبعة ” على رأسها لحمايتها من أشعة الشمس.

كما ظهرت الفنانة نادية الجندي مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.

كانت الفنانة سهير رمزي، أعلنت اعتزالها وارتداءها للحجاب عام ١٩٩٣، لكنها عادت مرة أخرى للتمثيل لكن بالحجاب عام ٢٠٠٦ بمسلسل ” حبيب الروح “.