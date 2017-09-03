بالفيديو.. حلا الترك توجه اعتذار لجمهورها بوشم جديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الشابة حلا الترك ، مقطع فيديو لها عبر تطببق سناب شات ، تعتذر به الى جمهورها بسبب انقطاعها عن الحديث معهم في بث مباشر .

وأكّدت حلا الترك ، أن سبب ابتعادها هو انشغالها بدراستها مؤكدةً أنها الأولوية بالنسبة لها، لا مسيرتها الفنية.

وقالت: ” وحشتوني، وادري انكم زعلانين مني لاني انقطعت عنكم فترة عالسناب، بس قاعدة اركز بدراستي، تعرفون الدراسة اولى بعدين مسيرة الفن ، سامحوني وحقكم على راسي وانا وايد وايد آسفة “.

وظهرت حلا بوشم جديد تحت منطقة الرقبة، من دون ان يتبين ما إذا كان دائماً ام موقتاً.