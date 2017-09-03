بالفيديو.. حلا الترك توجه اعتذار لجمهورها بوشم جديد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حلا الترك توجه اعتذار لجمهورها بوشم جديد
نشرت الفنانة الشابة حلا الترك ، مقطع فيديو لها عبر تطببق سناب شات ، تعتذر به الى جمهورها بسبب انقطاعها عن الحديث معهم في بث مباشر .
وأكّدت حلا الترك ، أن سبب ابتعادها هو انشغالها بدراستها مؤكدةً أنها الأولوية بالنسبة لها، لا مسيرتها الفنية.
وقالت: ” وحشتوني، وادري انكم زعلانين مني لاني انقطعت عنكم فترة عالسناب، بس قاعدة اركز بدراستي، تعرفون الدراسة اولى بعدين مسيرة الفن ، سامحوني وحقكم على راسي وانا وايد وايد آسفة “.
وظهرت حلا بوشم جديد تحت منطقة الرقبة، من دون ان يتبين ما إذا كان دائماً ام موقتاً.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 11562 ] نشر منذ يومين
غرنوز
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ يومين
الله يصلحك و يهديكي و ربنا يوفقك في دراستك و اتركي عنك الفن
نهار السلام[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ يومين
انتظروا ردود وسنابات دنيا بطمه . . . !
والله ماتعديها هههههههه 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17666 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله المستعان والله يصلح الحال