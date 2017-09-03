 بالفيديو.. حلا الترك توجه اعتذار لجمهورها بوشم جديد - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. حلا الترك توجه اعتذار لجمهورها بوشم جديد

بالفيديو.. حلا الترك توجه اعتذار لجمهورها بوشم جديد
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الشابة حلا الترك ، مقطع فيديو لها عبر تطببق سناب شات ، تعتذر به الى جمهورها بسبب انقطاعها عن الحديث معهم في بث مباشر .

وأكّدت حلا الترك ، أن سبب ابتعادها هو انشغالها بدراستها مؤكدةً أنها الأولوية بالنسبة لها، لا مسيرتها الفنية.

وقالت: ” وحشتوني، وادري انكم زعلانين مني لاني انقطعت عنكم فترة عالسناب، بس قاعدة اركز بدراستي، تعرفون الدراسة اولى بعدين مسيرة الفن ، سامحوني وحقكم على راسي وانا وايد وايد آسفة “.

وظهرت حلا بوشم جديد تحت منطقة الرقبة، من دون ان يتبين ما إذا كان دائماً ام موقتاً.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11562 ] نشر منذ يومين

غرنوز

[ عدد التعليقات: 2068 ] نشر منذ يومين

الله يصلحك و يهديكي و ربنا يوفقك في دراستك و اتركي عنك الفن

[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ يومين

انتظروا ردود وسنابات دنيا بطمه . . . !
والله ماتعديها هههههههه 🙂

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