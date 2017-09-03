الكونجرس يكتب نهاية " تميم ".. ورسالة سرية تطالب قطر بتسليم الإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تعيش الأسرة الحاكمة في قطر، قلقا غير مسبوق، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع تحركات أمريكية، واعترافات ضمنية بإيواءها كيانات وقيادات إرهابية دولية.

القلق عرف طريقه إلى قصر الحكم في العاصمة الدوحة، بعد وصول رسالة سرية من الكونجرس الأمريكي، يطالب فيها تميم، بضرورة تسليم المطلوبين على قوائم الإرهاب واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الكيانات المحظورة.

وقالت مصادر لـ ” صدى ” ، إن الكونجرس طالب الحكومة القطرية، بسرعة تسليم المطلوبين على قوائم الإرهاب الدولي إلى دولهم، وتصفية الكيانات الإرهابية الدولية.

الخطوة الأمريكية التي تعتبر اعتراف صريح بدعم وإيواء قطر للكيانات الإرهابية، وهو ما يترتب عليه توقيع عقوبات دولية على نظام تميم، الذي اتبع كل الطرق غير الشرعية لزعزعة دول الجوار، والكثير من الدول العربية.