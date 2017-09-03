الكونجرس يكتب نهاية " تميم ".. ورسالة سرية تطالب قطر بتسليم الإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

الكونجرس يكتب نهاية ” تميم “.. ورسالة سرية تطالب قطر بتسليم الإرهابيين
تعيش الأسرة الحاكمة في قطر، قلقا غير مسبوق، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع تحركات أمريكية، واعترافات ضمنية بإيواءها كيانات وقيادات إرهابية دولية.
القلق عرف طريقه إلى قصر الحكم في العاصمة الدوحة، بعد وصول رسالة سرية من الكونجرس الأمريكي، يطالب فيها تميم، بضرورة تسليم المطلوبين على قوائم الإرهاب واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الكيانات المحظورة.
وقالت مصادر لـ ” صدى ” ، إن الكونجرس طالب الحكومة القطرية، بسرعة تسليم المطلوبين على قوائم الإرهاب الدولي إلى دولهم، وتصفية الكيانات الإرهابية الدولية.
الخطوة الأمريكية التي تعتبر اعتراف صريح بدعم وإيواء قطر للكيانات الإرهابية، وهو ما يترتب عليه توقيع عقوبات دولية على نظام تميم، الذي اتبع كل الطرق غير الشرعية لزعزعة دول الجوار، والكثير من الدول العربية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11541 ] نشر منذ 24 ساعة
الله يعين ويكفينا شرهم
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10115 ] نشر منذ 24 ساعة
دقت ساعه الصفر ياتميم👏🏼
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33425 ] نشر منذ 24 ساعة
رمتني بدائها وانسلت ..
,, تتهم غيرك يا يتيم المجد بكل عيب انت غامس فيه الى اخمص قدميك ,,
,, ان شاء الله القادم امر وادهى عليك ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 23 ساعة
قلتلك ياتميموة الملط
القادم مذهل وستذهل اكثر عما قريب
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10821 ] نشر منذ 19 ساعة
النهاية لاحت في الافق 👎
الواقع[ عدد التعليقات: 5052 ] نشر منذ 19 ساعة
تحية لأمير قطر الجديد الامير عبدالله الثاني الرجل العاقل الوقور والعربي الأصيل
الوافي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 ساعة
نعم الشيخ الأمير عبدالله ال ثاني رجال كفو ويستاهل كل خير ان يقود دولة قطر خلال السنوات الجايه الشيخ عبدالله ال ثاني رجال محترم ورجال محبوب لدى الجميع سواءآ من الشعب أوجميع دول العالم بمافي ذالك دول الجوار الخليجية
الوافي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 ساعة
خلاص انتها دورك السياسي ياتميم انت ووحيد القرن والدك حمد وحمد بن بن جبر حمار الوحش وموزة في دولة قطر عن قريب جدآ روحو إلى مزبلة التاريخ يالأقزام الله لايردكم يالخونه ويالحثاله ويالخمه
غرم الله الغامدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 ساعة
لله الامر من قبل ومن بعد
الشهري[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 16 ساعة
قانون جاستا اللي ازعجت الجزيره الاجنبيه العالم فيه والله ان يرجع على راسها
علي الجهني[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 12 ساعة
ان الملوك اذا ظربت أوجعت
sultanaus[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 11 ساعة
كما تدين تدان ياقطر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12699 ] نشر منذ 6 ساعات
تميم مسكين ما عنده حل و لا ربط فهو مجرد صوره لحكومه خفيه تحكم قطر من خلف الستار
اتصور ان تميم معتقل في قطر وتحت الاقامه الجبريه ولا يسمح له بمغادرة قطر
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 5 ساعات
الآن فكك روحك ي حمد بن خليفه ترى هذا ترامب حمقي حار انتبه ليجيك قطر يسطرك سلم الخمه الي عندك لدولهم عاد سطارات وعقوبات اشوفها ثقيله عليك تراك ما تجي الأ بالعين الحمرا يالخمام 🌴🌴🌴
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانا عليكم لحافظين
وحفظناها من كل شيطان رجيم
والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين
أن كل نفس لما عليها حافظ
ولايؤده حفظهما وهو العلي العظيم
وحفظنمن كل شيطان مارد
صدق الله العظيم
وال يخساء الكنقرس واعوانه
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلغ انتهى كلامة
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليا يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا
ابوبندر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
دائمأ لا تستعجل مهما وصلت الى القمه تذكر بأن هناك ملوك اوصلوك الى هذا المكان .لاكن للاسف العقول الصغيرة لاتفهم تعامل وأسلوب الملوك. وهذا مصير الاقزام من الحمدين وروح امه.
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 30 دقيقة
﴿تَبارَكَ الّذي بِيَدِهِ المُلكُ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيءٍ قَدير﴾
بيده كل الأمور
سعادتك،
رزقك،
أحزانك،
مرضك،
عجزك
فرحك
سبحآنك ربي ما أعظم شأنك
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 29 دقيقة
تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شئ قدير 🔱الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 26 دقيقة
من القرآن 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك اقراها فلا تعلم متى تكون ساعتك ودعو لي بالهداية جزاكم الله خيرا
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 22 دقيقة
وما معنى تنظيم المدينة هذا يعني عندهم عرضه وأسامري نروح نستاجر عندهم😀😁😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 11541 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يحفظ بلاد المسلمين ويصلح مابينهم
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 19 دقيقة
أقصد تنظيم المدينة 😆😆😆
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 17 دقيقة
#النصيحه_الدايمه
يكفي التراشق اﻹعﻻمي المفشل واتقوا الله ربكم وأصلحوا بين اخويكم
فإن إسقاط سمعة الآخرين لن يرفعك
بل بالعكس سيجعلك أنت الساقط
محمد البيشي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 دقيقة
الإصلاح بين الناس من أعظم القربات :
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﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾
﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾
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#تدبر
للل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 دقيقة
للللل