أمير مكة: المملكة مفتوحة لجميع المسلمين ولا تمنع الإيرانيين أو غيرهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأحد، المؤتمر الختامي لـحج ١٤٣٨، وأعلن خلاله نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير مكة إن أكثر من مليوني حاج مدوا من مكة يد السلام والأخوة للعالم، مشيرا إلى أن المملكة مفتوحة لجميع المسلمين ولا نمنع الإيرانيين ولا غيرهم .

وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في تصريحات سابقه إن حركة الحجاج في منى وعرفات شهدت انسيابية تامة وغير مسبوقة هذا العام، مشيرا إلى أن ما يميز موسم حج هذا العام هو التنسيق بين الجهات المشاركة ودراسة الاحتياجات.