حاج سوداني : استشهد ابني بعاصفة الحزم ولدي اثنان فداء للحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهدت المملكة قبل ثلاث أشهر استشهاد السوداني ” أيمن جبريل فضل المولى ” خلال مشاركته في عاصفة الحزم .

وقال والدة ” جبريل فضل المولى ” : نحن قدمنا شهيداً بنفس راضية، وهو أتى للمملكة بنفس راضية، وكان يتمنى من ربه النصر أو الشهادة، واستجاب الله دعاءه ونالها وسوف نقدم كل ما عندنا من أجل نصرة الأمة الإسلامية، ونصرة الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يمثل هذه الأمة.

جاء ذلك في تصريح لـلحاج ” جبريل فضل المولى ” خلال أدائه مناسك الحج والعمرة من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة هذا العام .

وأشارالحاج السوداني إلى أن لديه ثلاثة أبناء استشهد واحد منهم وبقي اثنان، وهم فداء للحرمين.