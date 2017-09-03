بالفيديو.. لحظة سقوط راغب علامة على المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرض النجم اللبناني راغب علامة ، في حفلة الأخير بمهرجان بكاسين بمناسبة عيد الأضحى ، لموقف محرج أمام جمهوره في حفله الأخير، بعد سقوطه على خشبة المسرح.

حيث تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لراغب علامة ” السوبر ستار ” وهو يغني ” قلبي عاشقها ” ، ليتفاعل معها ويرقص بخطوات غير ثابتة ما أدى إلى انزلاق قدميه فجأة ويسقط على الأرض بشكل مروع، ما أثار ارتباك جمهوره.

واستطاع علامة بحرفيته أن يحتوي الموقف المحرج بضحكة طريفة، مستغرباً ما حصل معه، وأكمل الغناء والرقص .