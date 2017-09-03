ولي العهد يأمر بصرف 5 آلاف ريال " أضحية العيد " لأسر شهداء الحد الجنوبي والمصابين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف معونة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تمثل أضحية عيد الأضحى المبارك والحقيبة المدرسية، لجميع أسر شهداء القوات المسلحة في الحد الجنوبي، والمصابين بعجز كلي.

وقال مساعد مدير إدارة الشهداء والمحاربين القدماء بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة المقدم عبدالله بن عبدالرحمن الناصر، إن الإدارة نفذت التوجيه على الفور بصرف المعونة المالية للمستفيدين، بحسب ” عكاظ “.

وأوضح أن المعونة عبارة عن 2000 ريال قيمة أضحية عيد الأضحى المبارك، و3000 ريال للحقيبة المدرسية، مشيرا إلى أن هذا العام هو الأول الذي يتم فيه صرف هذه المساعدة.