بالفيديو.. وفاة حاج وهو ساجدا بملابس الإحرام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وفاة حاج وهو ساجدا بملابس الإحرام
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر وفاة أحد الحجاج وهو ساجد، كما ظهر حوله عدد من رجال الأمن.
وظهر الحاج في الفيديو وهو بملابس الإحرام ساجداً لله، ولا يتحرك، بينما يقف حوله عدد من رجال الأمن، ويبدو أن بعضهم قام بسكب الماء على رأس الحاج في محاولة لإفاقته.
ودعا عدد من المعلقين على المقطع بالرحمة والمغفرة للحاج، لافتين إلى أنه توفي على حسن الخاتمة بملابس الإحرام، وساجد لله في أشرف وأطهر بقاع الأرض وفي أفضل الأيام.
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 9 ساعات
رحمه الله وغفر له .. من صلح باطنه وصلح ظاهره حسنت خاتمته
alfahd42[ عدد التعليقات: 11508 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يكتبة شهيد ويبعثه ساجد لله
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2051 ] نشر منذ 9 ساعات
ربنا يرحمه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12687 ] نشر منذ 8 ساعات
رحمه الله وغفر له
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 8 ساعات
يالها من حسن خاتمه ، الله يرحمه.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9335 ] نشر منذ 7 ساعات
ياربي خذني اليكك ع هذهه الخااتمهه 💔💔💔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33394 ] نشر منذ 7 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ,, هنيئاً له هذه الخاتمه ,, تقبل الله منا ومنه ،، آمين ..
درة البسامي[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 6 ساعات
رحمه الله وغفر له …
اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا…
نسألك يا الله حسن الخاتمة…
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2056 ] نشر منذ 6 ساعات
رحمه الله وغفر له …
اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا…
نسألك يا الله حسن الخاتمة…امين
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم احسن ختامي
مطب[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم احسن ختامي…..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 5 ساعات
هنيالك حسن الخاتمة بما قدمت في الأيام الخوالي
محمد[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه يالله حسن الخاتمه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8278 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ويغفر لنا
حمودي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يجعل خاتمنا حسنه
واياكم وجميع المسلمين
ويجمعنا بموتى المسلمين
في جنات الفردوس الاعلى
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يجعل خاتمنا حسنه
واياكم وجميع المسلمين
ويجمعنا بموتى المسلمين
في جنات الفردوس الاعلى