 بالفيديو.. وفاة حاج وهو ساجدا بملابس الإحرام - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. وفاة حاج وهو ساجدا بملابس الإحرام

بالفيديو.. وفاة حاج وهو ساجدا بملابس الإحرام
نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر وفاة أحد الحجاج وهو ساجد، كما ظهر حوله عدد من رجال الأمن.

وظهر الحاج في الفيديو وهو بملابس الإحرام ساجداً لله، ولا يتحرك، بينما يقف حوله عدد من رجال الأمن، ويبدو أن بعضهم قام بسكب الماء على رأس الحاج في محاولة لإفاقته.

ودعا عدد من المعلقين على المقطع بالرحمة والمغفرة للحاج، لافتين إلى أنه توفي على حسن الخاتمة بملابس الإحرام، وساجد لله في أشرف وأطهر بقاع الأرض وفي أفضل الأيام.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 9 ساعات

رحمه الله وغفر له .. من صلح باطنه وصلح ظاهره حسنت خاتمته

[ عدد التعليقات: 11508 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يكتبة شهيد ويبعثه ساجد لله

[ عدد التعليقات: 2051 ] نشر منذ 9 ساعات

ربنا يرحمه

[ عدد التعليقات: 12687 ] نشر منذ 8 ساعات

رحمه الله وغفر له

[ عدد التعليقات: 9335 ] نشر منذ 7 ساعات

ياربي خذني اليكك ع هذهه الخااتمهه 💔💔💔

[ عدد التعليقات: 33394 ] نشر منذ 7 ساعات

ماشاء الله تبارك الله ,, هنيئاً له هذه الخاتمه ,, تقبل الله منا ومنه ،، آمين ..

[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 6 ساعات

رحمه الله وغفر له …
اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا…
نسألك يا الله حسن الخاتمة…

[ عدد التعليقات: 2056 ] نشر منذ 6 ساعات

رحمه الله وغفر له …
اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا…
نسألك يا الله حسن الخاتمة…امين

[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 6 ساعات

اللهم احسن ختامي

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 6 ساعات

اللهم احسن ختامي…..

[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه يالله حسن الخاتمه

[ عدد التعليقات: 8278 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله ويغفر لنا

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله

[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يجعل خاتمنا حسنه
واياكم وجميع المسلمين
ويجمعنا بموتى المسلمين
في جنات الفردوس الاعلى

[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يجعل خاتمنا حسنه
واياكم وجميع المسلمين
ويجمعنا بموتى المسلمين
في جنات الفردوس الاعلى

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