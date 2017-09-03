بالفيديو.. وفاة حاج وهو ساجدا بملابس الإحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر وفاة أحد الحجاج وهو ساجد، كما ظهر حوله عدد من رجال الأمن.

وظهر الحاج في الفيديو وهو بملابس الإحرام ساجداً لله، ولا يتحرك، بينما يقف حوله عدد من رجال الأمن، ويبدو أن بعضهم قام بسكب الماء على رأس الحاج في محاولة لإفاقته.

ودعا عدد من المعلقين على المقطع بالرحمة والمغفرة للحاج، لافتين إلى أنه توفي على حسن الخاتمة بملابس الإحرام، وساجد لله في أشرف وأطهر بقاع الأرض وفي أفضل الأيام.