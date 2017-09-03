 مصرع وإصابة 9 مواطنين بينهم أطفال في حريق منزل بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 3

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. مصرع وإصابة 9 مواطنين بينهم أطفال في حريق منزل بنجران
  • نشر : منذ 22 دقيقة
  • 1٬059
  • 2
  • حوادث

مصرع وإصابة 9 مواطنين بينهم أطفال في حريق منزل بنجران

مصرع وإصابة 9 مواطنين بينهم أطفال في حريق منزل بنجران
راشد آل شريه(صدى):

لقى 4 مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون في حريق اندلع بمنزل في حي الفيصيلية بنجران.

وكان حريق اندلع في منزل بحي الفيصلية بنجران، أسفر عن مصرع مواطن وطفلان وعاملة منزلية، فيما أصيب 5 آخرون.

وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم:  ” مدني نجران ” يخمد حريقاً بمنزل بحي الفيصلية نتج عنه وفاة مواطن وطفلين وعاملة منزلية، وإصابة 5 آخرين؛ نتيجة استنشاق الدخان.


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11461 ] نشر منذ 15 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 11461 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يرحم المسلمين ويصبر ذويهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *