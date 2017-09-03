مصرع وإصابة 9 مواطنين بينهم أطفال في حريق منزل بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

لقى 4 مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون في حريق اندلع بمنزل في حي الفيصيلية بنجران.

وكان حريق اندلع في منزل بحي الفيصلية بنجران، أسفر عن مصرع مواطن وطفلان وعاملة منزلية، فيما أصيب 5 آخرون.

وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: ” مدني نجران ” يخمد حريقاً بمنزل بحي الفيصلية نتج عنه وفاة مواطن وطفلين وعاملة منزلية، وإصابة 5 آخرين؛ نتيجة استنشاق الدخان.