بنك يسحب سيارة مواطن من أمام منزله وداخلها ملابس العيد - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

بدون سابق إنذار فوجىء مواطن من سكان محافظة حفر الباطن،بقيام أحد البنوك بسحب سيارته الخميس الماضي، من أمام منزلة ،وذلك لتأخرة في سداد قسط واحد فقط .

وأوضح المواطن أنور مهدي الخالدي، إنه كان قد نسق مع مندوب البنك الذي استخرج منه السيارة على سداد القسط المتأخر نهاية شهر ذي الحجة، نظراً لظروف العيد ووجود التزامات عليه، فوافق المندوب .

إلا أن المواطن تفاجأ عصر يوم عرفة بعدم وجود سيارته أمام المنزل، فتواصل مع المندوب لاستيضاح الأمر فأخبرة أن السيارة بمدينة الدمام ، وأنه يوجد بها كل أوراقه وبطاقته وأوراق تخص ولده المعاق، وملابس العيد التي كان قد اشتراها له مشيراً إلى أن القسط قدره 1100 ريال.