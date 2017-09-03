⁠⁠⁠⁠⁠مقتل 26 جنديا صوماليا في هجوم مسلح لحركة الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشيو(صدى):

قتل 26 جنديا صوماليا في وقت مبكر اليوم الأحد، في هجوم نفذه مسلحون تابعون لحركة الشباب الصومالية، على قاعدة عسكرية في قرية قرب مدينة كيسمايو الساحلية.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم حركة الشباب لوكالة رويترز ” لقد اقتحمنا هذا الصباح قاعدة جوبالاند بالقرب من بولا قودود وقتلنا 26 جندياً وأحرقنا سيارتين وركبنا ثلاث سيارات من القاعدة “.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت، مؤخراً شن ضربتين جويتين ضد مسلحي حركة ” الشباب ” في الصومال، مؤكدة أن وزارة الدفاع نفذت الضربتين بالقرب من إقليم بنادر جنوب الصومال.