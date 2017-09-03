أمانة المدينة تباشر تنفيذ خططها التشغيلية لموسم ما بعد الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالات الخدمات والبلديات الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات والمراكز تنفيذ خططها التشغيلية وبرامجها الميدانية وتجنيد الكوادر البشرية والمعدات والآليات للموسم الثاني من حج هذا العام 1438هـ وذلك بمتابعة وتوجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري .

وتهدف الخطط والبرامج التي تنفذها الأمانة إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدوم حجاج بيت الله الحرام للمدينة المنورة بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر واطمئنان ، فيما شددت الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق الرقابة الصحية على جميع مطابخ الإعاشة والتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية والنظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين وعدم السماح لأي مطبخ إعاشة بالعمل حتى يستوفي الاشتراطات كافة .

كما شرعت فرق الرقابة الصحية في تفتيش مطابخ الإعاشة والتموين الغذائي ومطابخ الولائم والمناسبات ومساندة المسالخ للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية والوقوف على تجهيزاتهم وتطبيق نظام الإيزو ( 22000 ) لسلامة الغذاء والوقوف على مطابخ الإعاشة الملحقة بالفنادق في المنطقة المركزية للتأكد من جاهزيتها لتقديم وجبات صحية أمنة لضيوف الرحمن ، فيما كثفت وكالة البلديات الفرعية والضواحي الجولات الميدانية على المزارات التاريخية مثل مسجد قباء والقبلتين والميقات والمساجد السبع وميدان سيد الشهداء وتم رفع المباسط المخالفة التي تعيق حركة المشاة والسيارات ، في حين طبقت فرق النظافة بالبلديات خططها التي تتضمن غسيل ساحات المزارات التاريخية والطرقات والأرصفة بالمنطقة المركزية وتعقيمها والساحات وسلامة وصيانة الطرق والإنارة والتجهيز ومراقبتها على مدار الساعة طوال فترة موسم الحج .

وتولت وحدة مراكز الخدمة بالطرق التابعة لأمانة المنطقة مهمة الوقوف على محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية التي تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة وتبوك والقصيم ، واستهدفت الجولات إلى جانب محطات الوقود ملحقاتها التي تشمل ( محلات السوبر ماركت ، المطاعم ، الإستراحات ، الكافهيات ، مراكز خدمة السيارات ، المساجد ، دورات المياه ) وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار طيبة الطيبة .