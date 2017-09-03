اليابان: زلزال كوريا الشمالية ناجم عن انفجار نووي - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

كشفت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، أن الزلزال الذي تم رصده في كوريا الشمالية ناجم عن انفجار نووي.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، إن تجربة نووية كورية شمالية سادسة ستكون في حال تأكدت، ” غير مقبولة إطلاقا “.

وتابع: ” بعد رصد زلزال شدته 6.3 درجات في كوريا الشمالية بحسب المعهد الجيولوجي الأمريكي، ” إذا كانت قد أجرت تجربة نووية، فهذا غير مقبول إطلاقا.. علينا الاحتجاج بقوة ” .

في هذا السياق، ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، أن الحكومة عقدت اجتماعا لمجلس الأمن الوطني في مكتب رئيس الوزراء شينزو آبي حول التجربة النووية السادسة في بيونج يانج.

كما أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأنه رفع درجة التأهب بعد وقوع الزلزال في كوريا الشمالية.

أعلن المكتب الرئاسي في سول، أنه دعا إلى عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم على خلفية الهزة الأرضية في كوريا الشمالية.