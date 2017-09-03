بالصور.. شاب يقتل والدته ويتناول قلبها بالفلفل والصلصة - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أرتكب شاب هندي جريمة بشعة ، حيث قام بطعن والدته حتى الموت وإزالة قلبها وتناوله مع الفلفل والصلصة لرفضها إعطاءه أموال لشراء الكحول .

وكانت الشرطة الهندية تلقت بلاغاً يفيد بقتل يلافا البالغة من العمر 65 عاما على يد ابنها العاطل عن العمل عندما رفضت إعطاءه المال لشراء الكحول، حيث أخذ على الفور سكينا من المطبخ وطعنها حتى أنهى حياتها.

وأفاد الجيران أنهم رصدوا الشاب البالغ من العمر 35 عاما يخرج من منزله والدماء تغطي يديه بعد ساعة تقريبا من سماع صراخات الاستغاثة وأبلغوا الشرطة التي تمكنت من القبض عليه .

وصرح مصدر أمني بالشرطة الهندية ، أن الشاب كان عاطلا عن العمل ويعيش على معاش والدته بعدما تركته زوجته وأطفاله الثلاثة وانتقلوا إلى مومباي، حيث أدمن الكحوليات وكثيرا ما يسرق الأموال من والدته.

وأضافت أن والدته سئمت منه ورفضت منحه المزيد من المال ثم قتلها، ويجرى حاليا اختبار عينة الدم للتأكد من أنه أكل أجزاء من جسد والدته، إذ تم العثور على أجزاء من بطنها وقلبها بجوار جثتها مع الفلفل والصلصة عندما وصلوا إلى مكان الجريمة.