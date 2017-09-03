 " آل الشيخ " : ولي العهد قادر على نزع القناع عن قطر حاضنة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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” آل الشيخ ” : ولي العهد قادر على نزع القناع عن قطر حاضنة الإرهاب

” آل الشيخ ” : ولي العهد قادر على نزع القناع عن قطر حاضنة الإرهاب
طلال الضوي(صدى):

قال المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، إنه جاء من يستطيع أن ينفض الغبار ويكشف الأقنعة،- ” في إشارة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد “-، مشيرا إلى ضرورة استخدام القوة وعدم ” الطبطبه ” .

وكتب تغريده على حسابه بـ ” تويتر ” ، قال فيها ” أتى من ينفض الغبار ويكشف الاقنعه … القوه القوه لا بارك الله بطبطبه والضعف ! “.

وتطرق في تغريدته إلى علاقة جماعة الإخوان الإرهابية، وقطر، لكنه لم يسميهما، فقال ” أضاعو بلادهم ووجدو نظام أحمق يستضيفهم ليضيعوه … شرذمه وجدت أرض خصبه ودعم لبث سمومهم! “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11454 ] نشر منذ 8 دقائق

الله يوفق ولاة امرنا لكل خير ويفضح من يعاديهم

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