بالفيديو.. رفضت مبادلته الحب فأشعل النيران في نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

طشقند(صدى):

أقدم شاب من أوزبكستان ، على اضرام النار في نفسه عقب سكب البنزين على جسمه ، داخل سوبر ماركن روسي ، لرفض فتاة يٌحبها الخروج معه ، ما أسفر عن إصابته بحروق مروعة تصل إلى 70% .

ومن جانبها بدأت الشرطة الروسية التحقيق في الحادث، وقالت إن السبب هو الحب من طرف واحد.

وظهر الرجل في مقطع فيديو يسكب سائلا قابلا للاشتعال على نفسه قبل إضرام النيران، ويمكن رؤية الرجل يكافح من شدة الألم لمدة 40 ثانية ويسير على قدمه رغم اشتعاله بالنيران.