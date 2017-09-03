7 قتلى حصيلة ضحايا العاصفة " ليديا " فى المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو سيتي(صدى):

كشفت سلطات ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية، السبت، أن حصيلة العاصفة الاستوائية ليديا التى تجتاح منذ أيام شبه الجزيرة الواقعة فى أقصى شمال غرب المكسيك ارتفعت الى سبعة قتلى.

وقالت حكومة الولاية، أن 5 من القتلى السبعة سقطوا فى مدينة كابو سان لوكاس السياحية الساحلية، من جهته قال إراسمو باليمون المدعى العام لولاية ” باخا كاليفورنيا سور ” إنه وإذ يأسف للقتلى الذين سقطوا فإنه ” من مسؤولية المواطنين انفسهم احيانا ان يعتنوا بأنفسهم وان يحموا أنفسهم “.

وتتقدم العاصفة الاستوائية ليديا فى شبه الجزيرة التى تضم العديد من المنتجعات الساحلية بسرعة 65 كلم/ساعة، ويتوقع ان تتراجع قوتها خلال النهار لتصبح مجرد منخفض جوى استوائي.

ويتوقع ان تؤدى ليديا فى العاصمة مكسيكو الى هطول كميات كبيرة من الامطار الاربعاء مما سيتسبب بفيضانات ستغمر خصوصا مدرجات المطار الذى سيضطر تاليا الى الغاء عدد من الرحلات.