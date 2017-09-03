سماء الوطن العربي تستضيف " الزهرة " ونجوم الجوزاء في العيد - صحيفة صدى الالكترونية

جدة(صدى):

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة ، أنه يمكن لراصدي سماء الوطن العربى رؤية كوكب الزهرة ومجموعة نجوم الجوزاء قبل شروق الشمس خلال ثالث ورابع أيام عيد الأضحى الـمبـارك.

وأفاد تقرير صادر عن الجمعية، إنه يمكن للراصدين رؤية كوكب الزهرة ونجوم الجوزاء وهم ” نجم الشعرى، ونجم الشعرى الشامية ” ، بالعين المجردة عند النظر باتجاه الأفق الشرقى فى حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

ويعتبر كوكب الزهرة ثالث ألمع جسم فى قبة السماء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة.