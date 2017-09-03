الكوليرا تقتل 14 شخصاً في نيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

توفيَ 14 شخصًا في شمال شرق نيجيريا من جراء الكوليرا، حيث كان أغلب الضحايا يقيمون في مخيم لنازحين فروا من ديارهم بسبب هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفق ما أعلنته السلطات النيجيرية أمس السبت.

وأصدرت وزارة الصحة في ولاية بورنو بياناً قالت فيه ، إنه في الأول من سبتمبر سجلت 14 وفاة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المشتبه باصابتها بالكوليرا ارتفع إلى 186.

وأوضحت أن غالبية الحالات المشتبه بها (179 حالة) والوفيات (10) سجلت في مخيم مونا كاراج القريب من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، في حين أن الحالات المتبقية سجلت في أحياء مجاورة.

كما لفت البيان إلى أن السلطات الصحية اتخذت بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الموجودة في المنطقة إجراءات لمكافحة تفشي الوباء مثل تطهير المياه واستحداث المزيد من المراحيض.