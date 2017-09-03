ترامب ورئيس وزراء اليابان يستعرضان استفزازات " بيونج يانج " هاتفياً - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مكالمة هاتفية، الليلة، الجهود المبذولة لزيادة الضغط على كوريا الشمالية.

وصدر بيان صحفي عن البيت الأبيض، ذَكر أن الزعيمان جددا التأكيد خلال المحادثة الهاتفية على أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة التهديد المتزايد من كوريا الشمالية.

ونوه الرئيس ترامب إلى تطلعه إلى مواصلة التنسيق الثلاثي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.