كوريا الشمالية: نمتلك رأساً حربية هيدروجينية " شديدة التدمير " - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

تمكنت بيونج يانج من صنع رأس حربية هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ بالستي عابر للقارات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأفادت مصادر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تفقد الرأس الحربية الهيدروجينية خلال زيارة إلى معهد الاسلحة النووية، وقال إن كل مكونات القنبلة الهيدروجينية صنعت مائة في المائة في بلدنا.

وقال كيم ” إن الرأس الحربية التي تفقدتها هي سلاح ذري حراري ذو قوة تفجيرية خارقة صنعناه بجهودنا وتكنولوجيتنا ” ، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية.

يذكر أن بيونج يانج كانت قد أطلقت الثلاثاء الماضي صاروخًا بالستيًا متوسط المدى من طراز ” هواسونغ-12 ” فوق اليابان، في تصعيد جديد للأزمة في شبه الجزيرة الكورية. وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين عابرين للقارات.