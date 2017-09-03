بالصور.. ترامب يعرض تصميم الجدار العازل لحدود المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكى عن النموذج الأولى للجدار العازل الذي وعد به فى حملته الانتخابية.

ويهدف بناء هذا السور إلى الفصل بين حدود الولايات المتحدة والمكسيك حيث يمنع الكثير من قدوم المهاجرين.

ويظهر التصميم أن عرض السور يصل لأكثر من 150 مترا، ويشمل كاميرات مراقبة فوقه، وحائطان من كل جانب.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الحدودية، أن هذا النموذج يساعد على وقف الهجرة غير القانوينية بين البلدين، حيث يصل هذا الحائط الخرسانى إلى ارتفاع 30 قدم.

ويشير الخبراء إلى أن تكلفة البناء قد تصل لأكثر من 20 مليون دولار، حيث تكلف إنشاء النموذج التجريبى نصف مليون دولار.