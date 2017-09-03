وقف توزيع المساعدات الغذائية عقب الهجمات المميتة ضد مسلمي الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

ميانمار(صدى):

أوقف برنامج الغذاء العالمي أمس السبت، توزيع المساعدات الغذائية في ولاية راخين التي تشهد حاليًا هجمات مميتة ضد أقلية الروهينجا المسلمة بسبب الوضع الأمني المتدهور، حسب المتحدث باسم البرنامج ” بيير بيرون “.

وأوضح بيرون أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن من توزيع المواد الغذائية في شمال ولاية راخين منذ منتصف يوليو، كما اضطر البرنامج إلى تعليق عمليات التوزيع فى وسط ولاية راخين الأسبوع الماضي بسبب الوضع الأمني الجاري.

ولفت إلى أن وقف توزيع المساعدات قد حرم 250 ألف شخص بمن فيهم النازحون داخليًا والسكان المستضعفون من الحصول على مساعدات غذائية بشكل منتظم.