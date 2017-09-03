أنباء عن غارة أمريكية تقتل قائداً في حركة الشباب الصومالية - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشيو(صدى):

أفادت مصادر صومالية، أمس السبت، مصرع أحد قيادات حركة الشباب الصومالية المتمردة خلال الغارة التي نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار مؤخرًا جنوب البلاد.

وأوضحت المصادر المحلية، أن الغارة استهدفت سيارة تقل عددًا من قيادات الشباب، وأن السلطات المحلية الصومالية أكدت مصرع القيادي المسؤول عن التجنيد داخل الحركة خلال تلك الغارة.

وأشارت أن السلطات المحلية تقوم حاليًا بتحديد ما إذا كانت الغارة قد أسفرت عن سقوط شخصيات قيادية أخرى في حركة الشباب، والإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.