عمدة لوس أنجلوس: نواجه أكبر حريق في تاريخ المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

لوس أنجلوس - الولايات المتحدة(صدى):

قال عمدة مدينة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي، أمس السبت، إن مدينة لوس أنجليس تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.

من جهته قال رئيس مكافحة الحرائق رالف تيرازاس، إن الحريق الذى وقع شمال وسط لوس أنجليس في جبال ” فيردوجو ” التهم حوالى ألفي هكتار ولم تتم السيطرة إلا على 10 في المئة فقط منه.

وحذر المسؤولون من أنه قد تزداد شدته إذا ازدادت قوة الرياح وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وتم تنفيذ عمليات إخلاء إلزامية لنحو 700 منزل، ولم يحترق سوى منزل واحد.

ويشارك نحو 500 عنصر من مركز مكافحة الحرائق في السيطرة على الحريق الذي يتحرك ببطء.