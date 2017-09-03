بالصور.. فرق " التجارة " الميدانية تواصل متابعة الحالة التموينية بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

واصلت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار متابعتها من خلال 153 فرقة أعمالها الميدانية للحالة التموينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ،والتحقق من وفرة السلع المعروضة في منافذ البيع وجودتها وملائمة أسعارها وضمان عدم وجود أي حالات غش أو تضليل ، حيث تولت الفرق النسائية التي تشارك للمرة الأولى في الحج أعمالها المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية .

وتتعدد مهام الفرق من حيث الإشراف على منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقابة على مراكز ومحال إطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى معايرة مضخات الوقود والتحقق من جودتها ومراقبة الأسعار على الطرق الرئيسيّة والفرعية بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.