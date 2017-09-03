بالصور .. وزير الأوقاف الفلسطيني يطمئن على " ضيوف خادم الحرمين الشريفين " - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

قام وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف دعيس، مساء السبت بزيارة مخيم حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أسر الشهداء في منى مطمئنآ على أحوالهم بعد أداء المناسك.

واستقبل الوزير ” دعيس ” نائب الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور زيد الدكان، في حين استقبله رئيس لجنة حجاج ذوي شهداء فلسطين محمد بن سعد الدوسري، وعدد من المسؤولين والعاملين والحجاج.

ورفع الوزير كل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، وأمانة برنامج خادم الحرمين الشريفين على الخدمات المٌقدمة للضيوف سائلاً الله أن يحمي المملكة من كل سوء ومكروه.

وأضاف في تصريح صحافي أن ” المكرمة الملكية باستضافة الحجاج من ذوي شهداء فلسطين خففت معاناة أهلنا في فلسطين، عندما يصلون إلى المملكة يتضاعف الشعور باحتساب ذويهم شهداء عند الله ، ولمسنا مشاعر الفرح منذ اللحظة الأولى لترتيبات البرنامج وإدخال السرور في منازلنا جميعاً “.

ووصف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفسطيني مشاعر العاملين في البرنامج بـ ” الصادقة ” لجميع الحجاج ، وبالأخص حجاج فلسطين من خلال ما شاهده من تفان في الخدمة والكرم ، واستشعار فضل خدمة الضيوف أسر الشهداء.

واستمع لكلمات الشكر والثناء من قبل الحجاج الفلسطينين على الخدمات الجليلة المقدمة من قبل حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، كما قدم دعواته لعموم المسلمين بالأمن والرخاء.