يقتحم مجلس زوجته ويضربها وصديقاتها لعصيانها أوامره - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

اقتحم مواطن كويتي مجلس زوجته واعتدى عليها هي وصديقاتها الثلاث، بسبب عدم تنفيذ الزوجة لأوامره بقطع علاقتها مع صديقاتها نهائياً، ما دفع الصديقات لرفع دعوى ضد الزوج.

وأوضح مصدر أن البداية كانت مع طلب الزوج من زوجته قطع علاقاتها بصديقاتها نهائياً دون الإفصاح عن السبب، وتظاهرت زوجته بالموافقة على أمره لكنها كانت تلتقي بصديقاتها سراً دون علمه، وكانت تجتمع معهن بعيداً عن أنظاره، وفقاً لصحيفة ” الراي الكويتية “.

وأضاف المصدر أن الزوج عاد إلى منزله ذات يوم في غير وقته المعتاد وفوجئ بعدم وجود الزوجة، وبعد ضغطه على الخادمة اعترفت له أن زوجته لا تزال تجتمع مع صديقاتها في شقة الجيران، ليجن جنون الزوج ويذهب ناحية شقة جاره حيث أن زوجة جاره إحدى صديقات زوجته التي طلب منها مقاطعتهن.

وتابع توجه الرجل وطرق باب منزل جاره وهو يصرخ لكن زوجته وصديقاتها امتنعن عن فتح الباب خوفاً منه، ليقوم بكسر باب الشقة ويقتحمها ويعتدي بالضرب على الجميع قبل أن يجذب زوجته إلى منزله.

وقال المصدر أن الجهات الأمنية استدعت الزوج بعد لحظات من الواقعة بعد بلاغ قدمته صديقة زوجته التي تم اقتحام شقتها، حيث اتهمت الزوج باقتحام وإتلاف سكن خاص، والاعتداء بالضرب على 3 فتيات عشرينيات.