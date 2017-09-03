الشركة الناقلة لدوريات أوروبا : نحارب الاحتكار الجائر لـ " beIN Sports " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أصدرت شركة BeoutQ بياناً استنكاريا ضد مزاعم مجموعة قنوات beIN sports ومحاولتها تشويه صورتها.

وطالبت الشركة في بيانها بتقديم اعتذار رسمي لها من قبل مجموعة beIN Sports واصفة ما تقوم به أنها تجاوزات ضد القانون .

وتوعدت BeoutQ بمحاسبة المجموعة واتخاذ ما يلزم ضدها حال استمرارها على تجاوزاتها الممنهجة ورفضها الاعتذار الرسمي.

وأكد البيان على التزام الشركة بمحاربة الاحتكار الجائر واحترامها قوانين الدول في البث والنقل.

وفي ختام البيان دعت الشركة مجموعة beIN sports للتوقف عن خلط الأوراق واستغلال السياسة في مجال الرياضة، مؤكدة استمرارها في البث والنقل احتراما لرغبات المشاهد مع مراعاة القوانين المنظمة.

يذكر أن مجموعة قنوات beIN sports قد أطلقت حملة تصعيدية ضد الشركة المذكورة مدعية بأن سلطات المملكة وراء القناة وأنها تنتهك حقوق البث.

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة قد نفت تلك الادعاءات في بيان لها، معبرة فيه عن استغرابها ازاء الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرحا لها بمخالفة الأنظمة الدولية، مؤكدة بأنها تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.