بالفيديو والصور.. نائب أمير مكة في زيارات مفاجئة لمخيمات الحجاج بمنى - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

فاجأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر إحدى المخيمات التي تعمل في مجال خدمة حجاج الداخل بمشعر منى بجولة سريعة وفي ساعة متأخرة من الليل، وذلك للاطلاع على طرق تفويج حجاج الحملة وكيف تم نقلهم من منى إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم العودة إلى منى .

كما اطلع سموه أيضا على الأداء والعمل الميداني داخل المخيم ومدى تطبيق شروط الأمن والسلامة داخل المخيم .

وتوجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة للقاء بحجاج من المخيم واستفسر عن مدى راحتهم بالخدمات التي تقدمها الحملة حيث بادر احد كبار السن بالإجابة، مؤكدا أن خدمات الحملة مميزة وأنها تراعي جميع الأعمار كما انها خصصت دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وقال الأمير عبد الله موجها حديثه للحجاج ” نحن هنا لخدمتكم ومساعدتكم، متعهداً للحجاج ببذل المزيد من الجهد و العمل، مؤكدا على ضرورة أن تكون خدمة الحاج أول الاهتمامات وفي أعلى المستويات.

وفي لقاء حصري لـ ” صدى ” مع صاحب الحملة الشيخ عبد المجيد بن عبد الرحمن الجريسي قال ” إن زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الحج لمقر الحملة هي زيارة مفاجئة للجميع ولم تكن متوقعة حيث انه تجول في مرافق الحملة لكن ولله الحمد نحن نعمل بكل تفانٍ واتقان وإنجاز وتطبيق للانظمة التي قررتها الجهات ذات العلاقة ولم ترصد أي ملاحظة .

وأكد الجريسي إن زيارة هذا الامير الشاب تبث دافعا معنويا لنا وبالاخص حينما أشاد سموه بالحملة وبما قدمت من خدمات للحجاج.