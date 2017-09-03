بالفيديو.. أسرع خطبة جمعة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أسرع خطبة جمعة
أنهى الشيخ عبدالرحيم الهاشم إمام مسجد الصقعبي بالخالدية، وأستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالأحساء، ، خطبة الجمعة الماضية التي تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى في دقيقة ونصف.
وفسر الهاشم ذلك بأن تخصيص الخطب القصيرة دائماً ما يكون مرتبطا بيوم الجمعة الذي يوافق أول أيام العيد؛ نظراً للإرهاق الذي قد يصاحب المصلين جراء استعداداتهم ليوم العيد والذهاب من الصباح الباكر للسلام على أقاربهم واستقبال ضيوفهم.
ولفت إلى أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم دائماً ما كانت قصيرة، وعلى سبيل المثال خطبته في حجة الوداع لا تتجاوز 4 أسطر، كما جاء في حديث جابر، مؤكداً بأن خير الكلام ما قل ودل.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
هذى الدين الصحيح وهذه موافقه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
طلال600[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ماشاء الله عليه
ياويلك لو كان الامام مصري لكانت الخطبنين اكبر من الاخرى ويقلك اخي الحبيب ماتزهقشي مني والركعتين طواااال والله يهديهم بس الي زي كده
هييموو[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 59 دقيقة
الدين يسر وليس عسر ومن شد شد في النار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33353 ] نشر منذ 55 دقيقة
خير ان شاء الله ..
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3281 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن . شي جميل . الله يبارك فيه وفي جناته يثاويه .
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 9 دقائق
لله درك