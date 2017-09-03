بالفيديو.. أسرع خطبة جمعة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أنهى الشيخ عبدالرحيم الهاشم إمام مسجد الصقعبي بالخالدية، وأستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالأحساء، ، خطبة الجمعة الماضية التي تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى في دقيقة ونصف.

وفسر الهاشم ذلك بأن تخصيص الخطب القصيرة دائماً ما يكون مرتبطا بيوم الجمعة الذي يوافق أول أيام العيد؛ نظراً للإرهاق الذي قد يصاحب المصلين جراء استعداداتهم ليوم العيد والذهاب من الصباح الباكر للسلام على أقاربهم واستقبال ضيوفهم.

ولفت إلى أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم دائماً ما كانت قصيرة، وعلى سبيل المثال خطبته في حجة الوداع لا تتجاوز 4 أسطر، كما جاء في حديث جابر، مؤكداً بأن خير الكلام ما قل ودل.