سمو وزير الداخلية يجتمع مع قادة قوات أمن الحج ويتفقد مركز القيادة بمنى - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا مساء اليوم، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى ، حيث وقف على أقسام المركز واستمع لشرح مفصل عن أبرز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وعقد سمو وزير الداخلية اجتماعًا مع قادة قوات أمن الحج ، استمع خلاله لشرح موجز من معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عن الخطط الأمنية خلال يومي الثاني والثالث من أيام التشريق.

ووجه سموه بأهمية الاستمرار في متابعة الالتزام بتنظيم تفويج لرمي الجمرات فيما تبقى من أيام التشريق بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الحج والعمرة وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من مساندة أمنية ميدانية على الطرق وفي منشأة الجمرات، وتنظيم تدفق الحجاج للطواف والسعي بالمسجد الحرام.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن تقديره لما تم بذله من جهود موفقة بحمد الله كان لها الأثر الكبير في تسهيل وتيسير أداء حجاج بيت الله الحرام لمناسكهم بأمن وسلامة وطمأنينة ، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم لتنفيذ خطط أمن الحج بما يرضي الله ثم يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لخدمة حجاج بيت الله الحرام.