المملكة تطالب الأمم المتحدة بحماية مسلمي الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

طالبت المملكة، منظمة الأمم المتحدة، بإدانة انتهاكات حقوق مسلمي الروهينجا وحرق مساجدهم، داعية الدول الفاعلة في مجلس الأمن بطرح هذه الجريمة الإنسانية، على جدول أعمال المجلس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان السبت، أن المملكة دعت إلى طرح قرار يدين انتهاكات حقوق المسلمين الروهينجا وحرق مساجدهم، وتواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة ونتج عن التواصل إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن المملكة تواصلت مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن بتنسيق مع الأصدقاء وطرح موضوع الروهينجا في أعمال المجلس وأحيط علماً بالانتهاكات.

وأكدت الخارجية، أن المملكة ستواصل اتصالاتها بالأمم المتحدة لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة من موقع قيادتها للعالم الإسلامي.