اكتشاف 5 أشخاص مصابين بالكوليرا في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

اكتشاف 5 أشخاص مصابين بالكوليرا في جازان
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنها تتعامل مع 5 حالات لوافدين مصابين بمرض الكوليرا.
وقالت المديرية في بيان لها، إنه تم حصر هذه الحالات في قطاع الداير بني مالك، في منطقة محدودة، وتم التعامل مع جميع الحالات، وفق الاشتراطات والإجراءات الطبية، التي اتخذت استباقياً قبل ظهور النتائج التأكيدية، توقعاً لمثل هذه الحالات، وتم إعطاء المصابين الأدوية اللازمة وتماثلوا جميعهم للشفاء.
وأوضحت أنه تم عزل الميكروب المسبب للمرض، وتحديد نوعه، بمختبر مستشفى الملك فهد المركزي، وهو من سلالة الميكروب نفسه، الذي تم عزله من قبل منظمة الصحة العالمية بدولة اليمن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33346 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيهم ويعافيهم منما فيهم ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ألطف بهم….
درة البسامي[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب التعامل بجدية مع هذا المرض….
بما في ذلك الحجر والعزل الصحي للمصابين….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17526 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيهم ويرفع عنهم كل بلاء
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 35 دقيقة
شافاهم الله