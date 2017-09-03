اكتشاف 5 أشخاص مصابين بالكوليرا في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنها تتعامل مع 5 حالات لوافدين مصابين بمرض الكوليرا.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه تم حصر هذه الحالات في قطاع الداير بني مالك، في منطقة محدودة، وتم التعامل مع جميع الحالات، وفق الاشتراطات والإجراءات الطبية، التي اتخذت استباقياً قبل ظهور النتائج التأكيدية، توقعاً لمثل هذه الحالات، وتم إعطاء المصابين الأدوية اللازمة وتماثلوا جميعهم للشفاء.

وأوضحت أنه تم عزل الميكروب المسبب للمرض، وتحديد نوعه، بمختبر مستشفى الملك فهد المركزي، وهو من سلالة الميكروب نفسه، الذي تم عزله من قبل منظمة الصحة العالمية بدولة اليمن.