إطلاق نار على سيارة للمستوطنين غرب رام الله - صحيفة صدى الالكترونية

رام الله(صدى):

أطلق مسلحون النار، اليوم السبت، على سيارة للمستوطنين قرب قرية شقبا غرب مدينة رام الله، دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين أو أضرار في المركبة.

وبحسب وكالة ” معاً ” ، أطلق الرصاص باتجاه سيارة إسرائيلية للمستوطنين بالقرب من مستوطنة ” نيللي ” المقامة على أراضي قرية شقبا، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة جداً إلى المنطقة، وشرعت بحملة بحث وتفتيش عن مطلقي النار.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى قرية شقبا، ومنعت الفلسطينيين من الخروج والدخول من وإلى القرية.