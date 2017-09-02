⁠⁠⁠⁠⁠ولي العهد يتصدر " تويتر " لإتاحته تذاكر مباراة الأخضر للجمهور مجانًا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وذلك عقب التوجيه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان، لإتاحة فرصة الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

ويأتي توجيه الأمير محمد بن سلمان، تقديرًا لدور الجماهير الرياضية في مؤازرة المنتخب الوطني، كما يعكس حرصه على دعم الرياضة وشباب الوطن.

وعقب التوجيه انتشر ” هشتاق ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” جاء بعنوان ” #شكرًامحمدبن_سلمان ” ، حيث أكد المغردون أن اهتمام الأمير محمد بن سلمان يعتبر تجسيدًا حقيقيًا للرعاية المتواصلة والحرص الدائم من سموه – حفظه الله – تجاه الرياضة والرياضيين، وتحفيزًا لهم لبلوغ أفضل النتائج في المحافل الدولية كافة وتمثيل الوطن خير تمثيل.