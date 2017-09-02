لأول مرة.. التجارة تشرك الفرق النسائية في رقابة الأسواق بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تشارك وزارة التجارة والاستثمار في موسم حج هذا العام بفرق رقابية نسائية للمرة الأولى تراقب الأسواق وترصد وتضبط المخالفات، ضمن 153 فرقة عمل ميدانية مدعمة بـ 109 مركبة تتولى مهام وأعمال الوزارة المتمثّلة في متابعة الحالة التموينية للحجاج والتحقق من وفرة السلع المعروضة في منافذ البيع وجودتها وملائمة أسعارها وضمان عدم وجود أي حالات غش أو تضليل حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتقوم الفرق الميدانية بمهامها على مدار الساعة بالتناوب طيلة موسم الحج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما تتولى الفرق الرقابية النسائية للوزارة المهام والأعمال المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية.

وتواصل الفرق الرقابية للوزارة المشاركة في الحج الإشراف على منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقابة على مراكز ومحال إطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات والتحقق من جودتها، ومعايرة مضخات الوقود على الطرق الرئيسيّة والفرعية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.