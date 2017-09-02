المعارضة الكورية الجنوبية تعلن مقاطعة الدورة الحالية للجمعية الوطنية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

أعلنت المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عزمها مقاطعة الدورة العادية الراهنة للجمعية الوطنية اعتراضا على ما وصفته بمحاولات من جانب الحكومة للسيطرة على إعلام الدولة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ لمشرّعي حزب (كوريا الحرية) ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب ؛ وأصرّ (كوريا الحرية) ، الذي كان الحزب الحاكم سابقا ، على أن إدارة مون جاي إن الليبرالية الجديدة تسعى للسيطرة على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

وأفاد الادعاء العام ، أمس الجمعة ، بأنه حصل على قرار محكمة باعتقال كيم يانج-كيوم، الرئيس الحالي لشبكة (إم بي سي) الحكومية بعد أن فشل في تلبية ثلاثة استدعاءات سابقة لاستجوابه بشأن ادعاءات بانتهاك قوانين العمل.

ويأتي قرار المعارضة الرئيسية بمقاطعة الدورة البرلمانية بعد يوم واحد من عقْد الجمعية الوطنية دورتها الاعتيادية التي استهدفت جزئيًا استعراض مشروع قانون للإنفاق الحكومي للعام المقبل.