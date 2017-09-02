ترامب يزور تكساس للمرة الثانية لتفقد أثار إعصار " هارفي " - صحيفة صدى الالكترونية

تكساس(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بجولة بولاية تكساس الأمريكية لتفقد الأضرار الناتجة عن إعصار ” هارفي ” ، الذي ضرب الولاية مؤخرا وأسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصا ، وألحق أضرارا مادية شديدة.

وذكرت شبكة ” ايه بي سي نيوز ” الإخبارية أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب سوف يتبرع من حسابه الخاص بمبلغ مليون دولار لدعم جهود الإغاثة بولايتي تكساس ولويزيانا.

وتعتبر زيارة ترامب ، التي يرافقها خلالها قرينته ميلانيا ، ثاني زيارة يقوم بها الى تكساس منذ تعرضها الى هذا الإعصار الذي ضرب المناطق الجنوبية الشرقية من الولاية وأدى الى تشريد عدة آلاف من السكان وتدمير وإتلاف عدة آلاف من المنازل.

ومن المنتظر أن يقوم ترامب خلال هذه الجولة بزيارة مدن هيوستون وليك تشارلز ، ويلتقي أسر الضحايا والمتضررين والمتطوعين في جهود الإغاثة والإنقاذ.