بالصور والفيديو.. وفاة طفل ونجاة عائلته في هطول أمطار غزيرة بـ " قلوة " - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من متوسطه إلى غزيرة على محافظة قلوة وجبال شدا وبداية وادي نيرا، سالت على أثرها الأودية والشِعاب، هذا وقد تعرضت سياره من نوع صالون أثناء محاولة قائد المركبة الانتقال عبر وادي نيرا مما أدى إلى انقلابها.

وذكر شاهد عيان لـ ” صدى ” ، أن العائله المكونه من 6 أشخاص، نجحت في الخروج من المركبه بسلامه ولكن تم وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات نتيجة انقلاب المركبه عليه، وبوصول الفرقه للموقع ومباشرة الحالة تم اخراج الطفل من تحت المركبه.

كما وقع احتجاز لمركبه بوادي سمعه بها شخصين، وتم خروجهم وهم بصحة جيده ولله الحمد، كما احتجز مركبه بوادي محلا لعائله مكونه من شخصين، وتم خروجهم وهم بصحة جيده ولله الحمد، ومازالت الفرق الميدانيه ودوريات السلامه تعمل في جميع المواقع تحسباً لأي طارئ لا قدر الله.

وطالب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحه، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، جميع الإخوة المواطنين والمقيمين، بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء هطول الأمطار والاستماع الي تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني متمنيين للجميع السلامه الدائمة.