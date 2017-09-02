برشلونة: تجديد عقد ميسي مسألة وقت - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن ألبرت سولير، مدير الاحتراف في نادي برشلونة الإسباني، بقاء الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، مع الفريق الكتالوني، موضحا أنه سيمدد عقده لسنوات قادمة قريبا.

وقال سولير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن توقيع الساحر الأرجنتيني، مسألة وقت، وسيكون بعد فترة قصيرة جدا مؤكدا أن الاتفاق مع ميسي حسم من قبل، ويتبقي فقط مراسم توقيع العقد رسميًا.

وطبقًا لما أعلنه برشلونة قبل شهرين، سيوقّع ميسي على عقد جديد مع الفريق يستمر بموجبه مع الفريق حتى 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون التجديد الثامن لعقد ميسي مع برشلونة في غضون 12 عامًا.