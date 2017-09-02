مدرب الأخضر يضم سعيد المولد لمعسكر المنتخب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قرر بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب، اليوم السبت، ضم لاعب نادي الأهلي سعيد المولد، لمعسكر الأخضر الذي يقيمه في مدينة جدة؛ للمشاركة مع زملائه في التمارين التي يجريها المنتخب استعداداً لمبارياته المقبلة أمام نظيره الياباني، الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه بفتح ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بجدة أمام الجماهير مجانا، لمؤازرة المنتخب في مواجهته المصيرية أمام منتخب اليابان، الثلاثاء المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.