⁠⁠⁠⁠⁠دراسة: شرود الذهن يعد أمرا شائعا أثناء القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أفادت دراسة طبية حديثة بأن شرود الذهن والسرحان أثناء القيادة يعد أمرا شائعا للغاية بين الكثيرين.

وقال الباحثون في جامعة نيويورك الأمريكية، إن الفحوصات التي أجريت على عينة عشوائية من قائدي السيارات، أشارت إلى أن 70% منهم تعرضوا لشرود الذهن في وقت ما أثناء القيادة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خضع فيه عدد من قائدي السيارات من المدمنين للرصد الكهربائي، لقياس النشاط الكهربائي في المخ.

ويقول كاريل بالدوين، من جامعة جورج ماسون، الذي شارك في الدراسة: ” وجدنا أنه أثناء القيادة المحاكاة، تتجول عقول الناس كثيرا – بعضهم يزيد على 70٪ من الوقت ” .. وارتفع شرود الذهن بينهم خاصة بعد انتهائهم من يوم عمل، ليصل معدل الشرود في المتوسط إلى 65%.