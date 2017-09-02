⁠⁠⁠⁠⁠دراسة: شرود الذهن يعد أمرا شائعا أثناء القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: شرود الذهن يعد أمرا شائعا أثناء القيادة
أفادت دراسة طبية حديثة بأن شرود الذهن والسرحان أثناء القيادة يعد أمرا شائعا للغاية بين الكثيرين.
وقال الباحثون في جامعة نيويورك الأمريكية، إن الفحوصات التي أجريت على عينة عشوائية من قائدي السيارات، أشارت إلى أن 70% منهم تعرضوا لشرود الذهن في وقت ما أثناء القيادة.
يأتي ذلك في الوقت الذي خضع فيه عدد من قائدي السيارات من المدمنين للرصد الكهربائي، لقياس النشاط الكهربائي في المخ.
ويقول كاريل بالدوين، من جامعة جورج ماسون، الذي شارك في الدراسة: ” وجدنا أنه أثناء القيادة المحاكاة، تتجول عقول الناس كثيرا – بعضهم يزيد على 70٪ من الوقت ” .. وارتفع شرود الذهن بينهم خاصة بعد انتهائهم من يوم عمل، ليصل معدل الشرود في المتوسط إلى 65%.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا احيانا اكون شارد الذهن😊
اذا كنت اسوق على جال البحر😍
ومشغل نوال الكويته😘
لا تلوموني😅😅😅
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9053 ] نشر منذ 1 ساعة
انا كثير السرحان وانا بالسيارة
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 50 دقيقة
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §
العيد عليك مبارك 🌷وكل عام وانت بخير
وانا اخوك اذا انك تسرح في الطريق
انتبه انت شايف سواقة المهابيل
يجي يشطفك ويربكك في السواقه
متى ما حسيت بالسرحان
وقف دقايق في حديقه او بحر وامش على رجولك
وانسى كل همومك وعيش جوك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14193 ] نشر منذ 25 دقيقة
لابد منها 😅
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9053 ] نشر منذ 15 دقيقة
هلا ي خوي كل عام وانت بخير،،
اي والله أعرفهم خاصة وراعين الدرباوية
يجيك بوانيت ومطفي النور،،
ولكن يخوي الدنيا كل ما تمر لحظات
وتكبر بالعمر والعقل تزيد نسبة السرحان وشرود الذهن..