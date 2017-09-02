" الدفاع المدني " يحذر من هبوط رياح وسحب رعدية علي مكة والطائف - صحيفة صدى الالكترونية

” الدفاع المدني ” يحذر من هبوط رياح وسحب رعدية علي مكة والطائف
حذر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، المواطنين من هبوب رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة مكة المكرمة وتشمل الطائف وقد تمتد إلى المشاعر المقدسة حتى الساعة 9 م.
وأكد الدفاع المدني خلال تغريدة له على موقع التواصل تويتر، أن الأرصاد نبهت على المواطنين بتوخي الحذر من تقلبات الجو المتوقعة اليوم.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهُمَ إرحَمنا بِرَحمَتيك ولا تُمِيتَنا إلا ونَحُنُ على طاعَتِك .
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. اللهُمَ آمــــــــــــــــــــــــــــــــين يـــــارب ألــــــــــــــــــــــــــــــــــعالمين .