" الدفاع المدني " يحذر من هبوط رياح وسحب رعدية علي مكة والطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حذر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، المواطنين من هبوب رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة مكة المكرمة وتشمل الطائف وقد تمتد إلى المشاعر المقدسة حتى الساعة 9 م.

وأكد الدفاع المدني خلال تغريدة له على موقع التواصل تويتر، أن الأرصاد نبهت على المواطنين بتوخي الحذر من تقلبات الجو المتوقعة اليوم.