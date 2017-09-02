 " الدفاع المدني " يحذر من هبوط رياح وسحب رعدية علي مكة والطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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” الدفاع المدني ” يحذر من هبوط رياح وسحب رعدية علي مكة والطائف

” الدفاع المدني ” يحذر من هبوط رياح وسحب رعدية علي مكة والطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

حذر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، المواطنين من هبوب رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة مكة المكرمة وتشمل الطائف وقد تمتد إلى المشاعر المقدسة حتى الساعة 9 م.

وأكد الدفاع المدني خلال تغريدة له على موقع التواصل تويتر، أن الأرصاد نبهت على المواطنين بتوخي الحذر من تقلبات الجو المتوقعة اليوم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهُمَ إرحَمنا بِرَحمَتيك ولا تُمِيتَنا إلا ونَحُنُ على طاعَتِك .
.
. اللهُمَ آمــــــــــــــــــــــــــــــــين يـــــارب ألــــــــــــــــــــــــــــــــــعالمين .

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