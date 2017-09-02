⁠⁠⁠⁠⁠الخطوط السعودية تعلن استعدادها لرحلات عودة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية اليوم السبت، استعدادها لبدء خطتها التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج إلى مناطقهم وبلدانهم اعتبارًا من بعد غد الإثنين المقبل 13 من ذي الحجة الموافق 4 سبتمبر، وجندت كافة إمكاناتها البشرية والآلية في مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، جاهزية ” السعودية ” لتفويج الحجاج، وتنظيم مغادرتهم إلى بلدانهم بعد إتمام منسك الحج وفق خطة تشغيلية، يشرف على تنفيذها فريق من كافة الشركات والقطاعات المعنية بالعمليات التشغيلية.

وأشار الجاسر، إلي أن الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لضيوفها من حجاج بيت الله الحرام تأتي ضمن جهود كافة مؤسسات الدولة التي بُذلت وتُبذل للعناية بضيوف الرحمن، وتوفير الراحة لهم ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة.