 سنابات روان بن حسين في العيد - صحيفة صدى الالكترونية

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سنابات روان بن حسين في العيد




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

بعد اهانتها الشعب السعودي المفروض نشن حملة انفولو لحساباتها سواء كان سناب أو انستغرام أو تويتر او فيسبوك . يجب أن نقف جميعا لإيقاف هذه الحقيرة والقذرة عن كلامها القذر عن شبابنا وبناتنا .

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 42 دقيقة

المفرض مقاطعة كل ما تنشر لو كان عندكم حس وطني بعد مهاجمتها بنات السعودية وشبابها.

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