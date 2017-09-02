سنابات روان بن حسين في العيد - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 2
سبتمبر
بعد اهانتها الشعب السعودي المفروض نشن حملة انفولو لحساباتها سواء كان سناب أو انستغرام أو تويتر او فيسبوك . يجب أن نقف جميعا لإيقاف هذه الحقيرة والقذرة عن كلامها القذر عن شبابنا وبناتنا .
المفرض مقاطعة كل ما تنشر لو كان عندكم حس وطني بعد مهاجمتها بنات السعودية وشبابها.
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سلطان الشيباني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
بعد اهانتها الشعب السعودي المفروض نشن حملة انفولو لحساباتها سواء كان سناب أو انستغرام أو تويتر او فيسبوك . يجب أن نقف جميعا لإيقاف هذه الحقيرة والقذرة عن كلامها القذر عن شبابنا وبناتنا .
غالب الغالب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 42 دقيقة
المفرض مقاطعة كل ما تنشر لو كان عندكم حس وطني بعد مهاجمتها بنات السعودية وشبابها.