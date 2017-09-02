ناصر الشثري: التوحيد أعظم مقاصد الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الله شرع مناسك الحج لما فيها من المصالح والمنافع العظيمة مع كمال غناه ــ سبحانه ــ عن خلقه، مستعرضاً مقاصد الحج التي ينبغي لأهل الإسلام أن يعوها ويتدبروها حتى يستفيدوا من الحج في واقع حياتهم.

وقال الشثري خلال اللقاء المفتوح الذي عقد اليوم السبت في مسجد الخيف بمنى، ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالياً في المسجد، إن التوحيد هو أعظم مقاصد الحج، إذ تجتمع القلوب على خالقها، ويظهر الاستجابة من العباد.

وأضاف : من المقاصد تربية النفس على احترام الحدود الشرعية زمانا ومكانا فالإحرام من الميقات، وعرفة لها وقتها، ومزدلفة ، والرمي كذلك، كلها بينت السنة الهدي والنهج فيها، ومن مقاصد الحج أنه يذكر بالجمع الأعظم والوقوف بين يدي الله تعالى ــ , لأن الناس يجتمعون من كل فج عميق.